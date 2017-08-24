"Ленинград", "Эмоджи" и Эдгар Райт: как разлечься в Калининграде 25–27 августа

Последние выходные лета ознаменуются поэтическим фестивалем, концертом легендарного Сергея Шнурова, несколькими увлекательными кинопремьерами и пробегом через госграницу. Клопс.Ru собрал самые увлекательные мероприятия грядущего уик-энда в одном обзоре.

Для любителей посидеть и посмотреть

На этой неделе для киноманов стартуют сразу несколько интересных премьер. Во-первых, Эдгар Райт представит новую работу "Малыш на драйве" (18+). Много погонь, автомобилей, красотка Эйса Гонсалес и отличный саундтрек. Во-вторых, выходит очень красивая историческая картина "Тюльпанная лихорадка" (18+) (Великобритания — США) об Амстердаме XVII века и о том, куда может завести жажда денег и любви. В-третьих, любители ужасов оценят новый хоррор Трея Эдварда Шульца, уже замеченного критиками три года назад благодаря участию в Каннском фестивале. Новая лента носит название "Оно приходит ночью" (18+) и пугает не столько потусторонними страшилками, сколько раскрывающимися характерами персонажей.

Пожилого, но такого же обаятельного Пьера Ришара, можно увидеть во французско-немецко-бельгийской комедии "Мистер Штайн идёт в онлайн" (16+). Знаменитый актёр сыграл пенсионера, который научился выходить в интернет и вскружил голову молодой девушке, существенно приуменьшив свой возраст.

Наконец, поклонники легендарного "Терминатора" точно отправятся смотреть "Судный день" (16+) в 3D — это большое событие для фанатов.

В эти выходные в Калининграде проходит много лет известный местным жителям поэтический фестиваль "Слоwwwo" (12+) — в библиотеке №4 на проспекте Мира на и в культпросветпространстве "Катарсис". А в субботу в 11:00 "Люди и книги" на ул. 1812 года пройдёт книжная ярмарка, где будут представлены букинистические издания.

В пятницу, 25 августа, в 19:00 Кафедральный собор покажет стенд-ап-драму "Бах и его одиннадцать сыновей" (6+) с участием скрипки и органа. В субботу в 17:00 даст концерт инструментально-вокальный дуэт Александра Чайкина и Елены Яковлевой (6+).

Во дворце спорта "Янтарный" в это воскресенье, 27 августа, выступит ошеломительно популярный "Ленинград" (18+). Места сидячие, потанцевать, может, и не удастся, но попеть со Шнуровым вполне можно.

Если приобщиться к сфере не Эвтерпы, а Мельпомены, то "Третий этаж" в субботу в 19:00 покажет поэтический моноспектакль "Радость моя, любовь" (12+). В воскресенье Дом искусств приглашает на комедию "Мужчины по графику" (18+), а тот же "Третий этаж" — на драматическую сонату "Сёстры" (12+).

Для поклонников отдыха open air

Куршская коса в субботу приглашает на праздник "До свиданья, лето!" (0+). В программе — конкурсы воздушных змеев и замков из песка. В Черняховске в это время разразится настоящий бой — там пройдёт реконструкция сражения при Гросс-Егерсдорфе (0+). Гостей ожидают также марш, интерактивные площадки и митинг. Спортсмены могут принять участие в международном легкоатлетическом пробеге "Гусев — Голдап" (18+) — для пересечения границы нужны визы.

А в 14:00 воскресенья в парке "Юность" в Калининграде начнётся праздник танца (0+), где выступят коллективы из разных городов региона.

Для детей

В воскресенье маленькие гости приглашаются на фестиваль "Мультяшкино" (0+), который начнётся в 12:00 на острове Канта. Для детей обустроят целый волшебный город. Их ждут мастер-классы, анимация, благотворительные площадки и, конечно, показ добрых мультфильмов.

В кинотеатрах с четверга идут мультфильмы "Реальная белка" (6+) о приключениях означенного зверька и его попытках вместе с друзьями спасти парк, который должен вырубить мэр города, а также "Эмоджи" (6+) — ожившие смайлики пустятся в увлекательное путешествие по смартфону и спасут свой мир от опасности.