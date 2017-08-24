На стадионе "Пионер" в Калининграде установят детектор взрывчатки
В Калининграде на стадионе "Пионер", где разместится тренировочная площадка к ЧМ–2018, появится рентгеновская установка и детекторы взрывчатки. Об этом сообщается на портале госзакупок
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Для тренировочной площадки купят рентгенотелевизионный сканер и два детектора взрывчатых веществ. Детекторы смогут обнаружить следы гексогена, тринитротолуола и пентаэритриттетранитрата.
Общая начальная стоимость контракта составляет 1 663 238 рублей. Из них 977 тыс. выделены на два детектора, а 685 тыс. – на сканер. Аукцион проведут 28 августа.