Калининградские избирательные участки оборудуют подъёмниками для инвалидов

Избирательные участки Калининградской области оборудуют подъёмниками для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.

Члены ОП вместе с представителями областного избиркома и регионального министерства по соцполитике проверили избирательные участки на доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Из 58 осмотренных участков в Калининграде и области восемь смогут перевести на первый этаж. Ещё на 50 нет такой технической возможности.

Девять участковых избирательных комиссий оборудуют подъёмниками и ступенькоходами. На 19 участках будут работать волонтёры, которые помогут избирателям подняться в помещения. Ещё 22 ступенькохода предоставит региональное министерство социальной политики. Таким образом, для избирателей будут доступны все 530 участков, работающих 10 сентября.