ГИБДД: в Калининграде меняют дорожные ограждения на более безопасные для водителей

В Калининграде активно меняют старые дорожные ограждения на заборы нового образца. Об этом в четверг, 24 августа, в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил инспектор по пропаганде калининградской ГИБДД Павел Крукович.

По словам Круковича, конструкцию ограждений модернизировали с учётом ранее выявленных недостатков. Новые ограждения более безопасны для автомобилистов.

"В последнее время в городе начали устанавливать новые заборы — "крест-накрест". Сконструированы они таким образом, чтобы в случае, не дай бог, какого-либо ДТП они не причинили вреда водителю. Много лет назад были случаи, не только в Калининграде, когда эти ограждения повреждали не только машины, но и водителей", — рассказал инспектор слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!".

Как отметил Крукович, ограждения в первую очередь предназначены для пешеходов. Их устанавливают в местах большого скопления людей или возле детских учреждений — там, где велика вероятность, что пешеходы будут переходить дорогу в неположенном месте.