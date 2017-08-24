В этом году Курбан-байрам выпадет на 1 сентября

В этом году празднование главного праздника мусульман Курбан-байрама выпадает на 1 сентября. Каждый год Курбан-байрам отмечается на 70-й день после Ураза-байрама.

Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана. В этот день верующие собираются в мечетях на молитву. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.