Алиханов: в калининградских ресторанах должны появиться меню на китайском языке

Калининградская область намерена развивать инфраструктуру для туристов из Китая. Об этом врио губернатора Антон Алиханов заявил на заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, сообщает пресс-служба регионального правительства.



По словам Алиханова, регион активно привлекает китайских туристов. "Китайцы любят янтарь, но покупают его в Москве и Санкт-Петербурге. Мы планируем сделать специальные двух-трёхдневные туры из столиц в Калининград. Нам нужно подготовить необходимую инфраструктуру — это и меню в ресторанах на китайском языке, достаточное количество переводчиков и многое другое. Будем активно работать в этом направлении. Всего пять тысяч китайских туристов в прошлому году побывали в нашем регионе — с учётом того, что потенциал выездного туризма этой страны — больше ста миллионов человек в год", — сказал врио губернатора.



Замруководителя Государственного управления по туризму КНР г-н Ду Цзян назвал калининградцев гостеприимными и отметил, что регион производит положительное впечатление. Заместитель руководителя агентства по туризму РФ Николай Королёв предложил увеличить безвизовое пребывание туристических групп в регионе с двух недель до трёх. "Туризм — это отрасль впечатлений, поэтому для нас очень важное направление — это улучшение качества обслуживания", — отметил он.