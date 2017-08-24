В Калининграде света нет на 14 улицах, в больнице, детском саду и наркодиспансере (список адресов)

На ряде калининградских улиц в четверг, 24 августа, отключают электричество, газ, холодную или горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Света не будет:

— до 13:00 — на ул. Островского, 35, 40, ул. Колхозной, 2, 3, 4, 4а–б, 5, ул. Тельмана, 59–79, 78–88, 83–87, 92–98, ул. Островского, 16, 18, 17–21, ул. Чехова, 15, 17, 20–24, 21, 28, 34, 35, 38–46, ул. Князева, 58;

— до 14:00 — на ул. Челнокова;

— до 17:00 — на ул. Тенистая Аллея, 63–71, 68–88;

— до 18:00 — на ул. Ген. Павлова, 14–22, ул. Октябрьской, 39, ул. Песочной, 1–11, 2, 4, 10, ул. Дзержинского, 127, 129, 131 (детский сад №9), 137, 139, 163 (школа №15), 147 (городская больница №2), 149, 151, 153 (наркологический диспансер), 155, 157, ул. Войкова, 3, ул. Володарского, 1, 3;

— с 13:30 до 18:00 — на ул. Колхозной, 2, 4, 4а–б, ул. Тельмана, 59–71, 75–79, 78–98, 83, 85, ул. Островского, 16, 18, 17–21, ул. Чехова, 15, 17, 20–24, 21, 28, 35, 36–42, ул. Князева, 58.



До 18:00 будет приостановлена подача горячей воды в дома на ул. Дзержинского, 131 (детский сад №9), 147 (городская больница №2), 153 (школа №5), ул. Ген. Павлова, 14–22, ул. Октябрьской, 5–25.



Холодную воду отключили:

— до 13:00 — на ул. Станиславского, 16–26, 37–41, 58–66, 59, 61, 66а, ул. Шишкина, 16, 16а–б, 26–32, 32а, ул. Лобачевского, 12, 15–21, 18, 25, 25а, ул. Левитана, 1–15, 11а, 2–10, ул. Айвазовского, 31–43;

— до 16:00 – на ул. Эльблонгской, 13–17, 21–27.



До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (32 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир, нет доступа в пять квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке газовой колонки), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. Багратиона, 26, ул. Грекова, 3–5 (шесть квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир), Ленинском проспекте, 48 (16 квартир), Ленинском проспекте, 20–26.