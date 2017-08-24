С сентября КЖД запустит вечерний поезд Советск – Калининград

С 3 сентября по воскресеньям возобновит курсирование вечерний поезд Советск – Калининград. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.

Из Советска поезд будет отправляться в 18:01. На Южный вокзал Калининграда он будет прибывать в 20:25. Остановки в пути следования сохранены.

Поезд был назначен в расписание после двухмесячного перерыва, связанного с летними каникулами. Отмечается, что основной пассажиропоток из Советска традиционно составляют студенты, которые возвращаются в Калининград после выходных.