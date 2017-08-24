В парке Калининграда вместо срубленного дерева высадили восемь молодых грабов

В Центральном парке культуры и отдыха высадили восемь молодых грабов. Работа выполнена в рамках компенсационной высадки деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации.

Во время штормового ветра одно из ветхих деревьев упало. Парк получил предписание из мэрии спилить дерево в соответствии с порубочным билетом. И, согласно закону о компенсационной высадке, взамен посадить новые насаждения, не моложе десяти лет.

Молодые деревья посадили в парковой зоне рядом с аттракционом "Американские горки". Следующим летом в парке планируют создать пешеходный маршрут с путеводителем о редких видах флоры на его территории.