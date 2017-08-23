Калининградская область лидирует в рейтинге самых событийных регионов сентября

Калининградская область входит в ТОП-10 событийных регионов сентября. EventsInRussia.com составил рейтинг для путешествий.

В регионе в течение месяца пройдёт десять событий, включая Фестиваль исторических судов "Водная ассамблея". Он вошёл в ТОП-200 лучших событий года.

Всего национальный календарь событий в сентябре включает в себя 166 туристско-привлекательных событий. 24 из них получили статус "Национальное событие 2017".