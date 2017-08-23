На ул. Ермака после ремонта тротуара запретят парковку машин

В Калининграде после ремонта тротуара запретят парковку транспорта на ул. Ермака. Об этом в среду, 23 августа, во время рабочего выезда журналистам сообщил глава городского совета депутатов Андрей Кропоткин.

По словам чиновника, сегодня автомобилисты используют тротуар на нечётной стороне улицы как место для стоянки. В результате, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти транспорт. Сам же тротуар уже полностью разбит.

"Некоторые автомобилисты думают, что тротуары для них, не пугают водителей даже запрещающие знаки. Поэтому в техническом задании к проекту прописано установить 86 столбиков по всей длине улицы, чтобы машины там не парковались", — отметил Кропоткин.

Сейчас по нечетной стороне идёт ремонт тротуара по ул. Ермака от проспекта Мира до ул. Комсомольской. Подрядчик производит работы на участке в районе ул. Шиллера.