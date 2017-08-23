В Калининграде отключили свет и горячую воду на нескольких улицах (список)

На ряде калининградских улиц в среду, 23 августа, не будет света, газа, холодной или горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Свет сегодня отключён:

— до 13:00 — на ул. Черняховского, 26, ул. Подп. Иванникова, 8;

— до 17:00 — на 1-й Б. Окружной, 2–16, 2в;

— до 18:00 — на ул. Фрунзе, 59–67, ул. Угловой, 1–5;

— с 13:30 до 18:00 — на ул. М. Галковского, 2, ул. Подп. Иванникова, 6 (гимназия №32), 8, ул. Черняховского, 26, ул. Рокоссовского, 1–17.



До 16:00 отключат горячую воду по следующим адресам: ул. Тенистая Аллея, 5–9а, 13–19, ул. Серж. Мишина, 1, 3, 8, ул. Брусничная, 2, 5–13, ул. Белинского, 38–40, 53–63, 61а, ул. Воздушная, 2–10, 21–31, пер. Воздушный, 4, 9–11, ул. Красносельская, 5–7, 21–31, 36–36а, 38–38а, 40–40а, 56, 60, 60а, 67а, 67б, ул. Менделеева, 2–12, 12а, ул. Радистов, 33, ул. Глазунова, 7–7а, 9–9а, 11, пр. Победы, 88–94, 130–144а–г, пер. Радистов, 2.



До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (32 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир, нет доступа в пять квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке газовой колонки), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. Багратиона, 26, ул. Грекова, 3–5 (шесть квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир), Ленинском пр., 48 (16 квартир).