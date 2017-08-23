Опрос: ради высокой зарплаты калининградцы готовы брать взятки и обманывать

Ради высокого заработка калининградцы готовы менять сферу деятельности и место жительства. Таковы результаты опроса, проведённого порталом Зарплата.ру.

Сменить сферу деятельности согласились 56% опрошенных. 48% готовы переехать в другой город, а почти четверть, 24%, ради высокой зарплаты откажутся от отпуска. 22% готовы ради денег трудиться на нелюбимой работе.

Четверть опрошенных готовы ради зарплаты сменить страну проживания, а каждый пятый откажется от выходных. Каждый восьмой калининградец признался, что ради заработка сведёт к минимуму общение с семьёй. 10% респондентов согласились "подсидеть" начальника или коллегу, 8% — брать взятки. Ещё 6% опрошенных готовы вступить в интимные отношения с нужным человеком, а 5% — обманывать людей.

Опрошенные рассказали, что ради зарплаты им уже приходилось работать во вред здоровью, уделять мало времени семье, работать много часов подряд и получать дополнительное образование. Сумма, ради которой калининградцы готовы чем-либо пожертвовать, составила в среднем 100 тыс. рублей.