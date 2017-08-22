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Главная Новости Общество

"Абсолютно благополучные животные": как Алиханов свиноводческий комплекс под Черняховском открывал (фото)

19:48
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В Черняховском районе открыли комплекс на 3600 свиноматок. Свиноводческую ферму приехал открывать глава региона Антон Алиханов и врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова. Об образцово-показательном комплексе и климат-контроле в свинарниках – в материале Клопс.Ru.
 
В поселке Покровское Черняховского района открылся свиноводческий комплекс. Началось всё с официальных речей, продолжилось экскурсией. Строительство репродуктивной фермы-маточника на 3600 свиноматок и 100 тысяч поросят в год — это один из этапов реализации проекта. В дальнейшем планируется строительство откормочника для поросят и комбикормового завода.
 
Как рассказал гендиректор "Прибалтийской мясной компании три" Игорь Кузнецов, реализация проекта позволит  увеличить производство свинины на 7,5 тысяч тонн в год и удвоить получаемый сейчас объем.
 
"Сейчас мы продаем на территории региона 8,5 тысяч тонн мяса. Благодаря новым мощностям, выйдем на 17 тысяч, которые будут снабжать и промышленность. Сейчас в этом наблюдается нехватка", — рассказал Кузнецов. 
 
В сами помещения не пускают, за свиноматками гости наблюдали через окошки. Жизнь хрюшек в помещении практически полностью автономна: автоматическое кормление и климат-контроль с системой вентиляции. Здесь же, на территории, свои очистные.
 
— Для каждой свиноматки установлены кормовые аппараты, которые позволяют регулировать объем. Стоит система климат-контроля, наверху установлены вентиляторы и компьютеры, которые следят за загазованностью и температурой. Под животными полтора метра специальной лагуны для хранения навоза, все собирается под полами, в зимний период это даже дает подогрев. Когда собирается, выдирается пробка и по трубам сливается на очистные, где после длительного процесса ферментации навозная жижа превращается в органическое удобрение, которое используется при орошении полей — не без гордости рассказывает Кузнецов. 
 
Врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова с восхищением восклицает: "Обратите внимание, какие здоровые, чистые и абсолютно благополучные животные!". Из толпы гостей слышится: "Да-да, мы уже предложили Игорю Михайловичу (прим.ред. – Кузнецову) в жилищном строительстве поучаствовать". Алиханову начинают подробно рассказывать про процесс осеменения, но под дружный хохот гостей закругляют повествование.
 
В 2016 году на строительство комплекса из областного бюджета предприятие получило 8 млн рублей, ещё 25 млн было направлено в 2017 году. По словам Антона Алиханова, поддержку продолжат оказывать. 
 
"Продолжаем программу субсидирования свиноводства. Будем поддерживать производителей. Комплекс построили меньше, чем за год. Мы обсудили с Кузнецовым, у нас есть встречные пожелания относительно того, какие мы объекты хотели бы видеть в перспективе. Если коллеги будут это учитывать, то смогут и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку. У компании есть планы по открытию логистического центра в Гурьевском районе, хотелось, чтобы там был цех дополнительной переработки", — заключил врио губернатора.
 

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