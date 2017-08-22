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"Хорошо, что я на медика отучился": в Калининграде прохожий спас жизнь незнакомцу

Автор: Екатерина Медведева
18:35
  4837
В Калининграде молодой человек спас незнакомого парня, которому неожиданно стало плохо на улице. Как рассказали Клопс.Ru очевидцы, инцидент произошел вечером в понедельник, 21 августа, на улице Горького.
 
"Всё это произошло в районе общежития. Мы шли с подругой от остановки. Смотрим, парень начал крутиться вокруг своей оси, а потом упал. Мы стали вызывать "скорую". Как раз в этот момент подошли два молодых человека", — вспоминает калининградка Юлия.
 
Другая свидетельница произошедшего, Светлана, написала в соцсети: "Парень лет 20 упал на тротуар в судорогах. Лицо парня начало синеть. Его голову повернули на бок, чтобы он не захлебнулся пеной. Мужчина начал делать массаж сердца. Это было настолько профессионально. Он такой молодец! С искусанными в кровь пальцами он продолжал придерживать язык и парень начал дышать и приходить в себя".
 
 
По словам Юлии, "скорая" ехала по пробкам примерно десять минут. Пока ждали медиков, вокруг потерпевшего столпились люди. То и дело останавливались проезжающие мимо машины, водители которых предлагали свою помощь.
 
"Я помню, что молодой человек делал парню искусственное дыхание и пальцами язык вытаскивал. Там нужна была физическая сила, потому что разжать зубы парню было сложно. Он тогда еще сказал: "Хорошо, что я на медика отучился", — рассказала Юлия.
 
Через некоторое время больной пришёл в сознание и даже назвал свое имя.
 
"Он вроде пришёл в сознание, но не помнил, что с ним что-то только что приключился приступ. Говорит: "Со мной ничего не случилось". Наверное, окончательно так и не пришел в себя", — говорит Татьяна. 
 
Девушки решили отправиться домой, когда оказывавший первую медпомощь мужчина довел потерпевшего до машины "скорой".
 
"У парня, которому плохо стало, телефон из кармана выпал. Мы мобильник подняли и прежде чем обратно в карман ему положить, решили, что надо сообщить родственникам о происшествии. А то его сейчас увезут в больницу, а они и знать не будут, — пояснила калининградка. — Мы увидели, что он в "скорую" садится и с мамой, которая ему перезвонила, разговаривает".
 
Молодой человек, который спасал потерпевшего, ушёл с места ЧП, никому не назвав своего имени. Его приятель успел сообщить собравшимся, что "герой" служит в пограничных войсках.
 
"Если бы не молодой человек, который помог парню, то я даже не знаю, чем бы это все закончилось…", — сообщила Юлия.
 
"Не окажись его рядом, паренек бы умер. Это человек с большой буквы. Спас жизнь чужому, незнакомому человеку! Низкий поклон таким людям", — уверена Светлана.
 
В оперативных службах города информацию о произошедшем подтвердили. Потерпевшим оказался 21-летний местный житель, которого доставили в БСМП.
 

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