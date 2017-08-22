Избитый на премьере "Ёлок-5" калининградец простил обидчика после публичных извинений через Клопс.Ru

Калининградец Игорь Юрьев (имя изменено — Прим. ред.) согласился простить своего обидчика при условии, что тот публично извинится через сайт Клопс.Ru. Конфликт произошёл накануне Нового года, дело дошло до суда, и только на днях эта история завершилась.

В декабре Игорь пригласил свою даму на премьеру фильма "Ёлки-5" в кинотеатре "Киносфера" на Сельме. Сеанс начался, и зрители стали недовольно оборачиваться на мужчину, громко разговаривавшего по телефону и время от времени вставлявшего в свою речь матерные слова.

"Ему сделала замечание женщина с ребёнком, они сидели через два кресла от него. Мужчина продолжал болтать", — вспоминает Игорь Юрьев.

Когда разговор закончился, зрительница вновь попросила своего соседа не шуметь. В ответ на неё посыпались оскорбления. Юрьев решил вмешаться, подошёл к дебоширу и попросил его быть повежливее.

"Он вроде бы успокоился, я отвернулся и тут же получил удар кулаком в лицо. Я упал и потерял сознание. После мне рассказали, что меня били по спине", — рассказал Юрьев.

По словам калининградца, зрители продолжали смотреть новогоднюю комедию и никто за него не вступился. Спутница Сергея смогла усадить его в кресло. Когда мужчина очнулся, почувствовал сильную головную боль, ныло всё тело, Юрьев ничего не видел левым глазом.

Напавший на него хулиган попытался скрыться, но был остановлен охранниками торгового центра. На место вызвали полицию и скорую помощь. Полицейские установили личность дебошира, им оказался 43-летний бизнесмен Валерий Морозов. У Юрьева медики диагностировали множество синяков и контузию левого глазного яблока.

Полиция возбудила уголовное дело, а тем временем Юрьев обратился в мировой суд, где Морозов признал свою вину и выплатил Сергею компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Другим требованием Юрьева было перечислить такую же сумму Дому ребёнка в Гусеве. Огласили и третье условие: Морозов должен публично извиниться через Клопс.Ru перед всеми, кого он оскорбил во время киносеанса. Валерий выполнил все требования, уголовное дело закрыли.

По словам юриста Алексея Елаева, такие способы решения конфликтов достаточно редки. "Не слышал о подобном в Калининграде, возможно, это впервые. Хорошая форма разрешения спорных ситуаций", — добавил Елаев.