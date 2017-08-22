Калининградский приют для бездомных животных просит помощи в переезде за город

Приют для бездомных животных "Дружок", располагающийся на Берлинке, переезжает на хутор за городом, и волонтёры просят у калининградцев помощи в обустройстве. Об этом Клопс.Ru рассказала куратор приюта Галина Головко.



"Дружок" появился пять лет назад, когда три зоозащитницы объединили усилия по спасению безнадзорных собак. Долгое время животные содержались на частной территории на Берлинке, однако затем места стало не хватать. Сегодня собаки и кошки находятся в разных приютах города, в том числе на частных передержках, что обходится волонтёрам в 30 тысяч рублей в месяц — это не считая затрат на лечение, прокорм зверей, транспорт для них и прочие необходимые расходы.



"Поэтому, конечно, мы мечтали о настоящем приюте — с большим количеством просторных вольеров, с огороженными площадками для выгула, с лазаретом и тёплыми помещениями для больных, маленьких собак и кошек. Но это казалось неподъемным, и мечты так и оставались мечтами", — рассказывает Галина Головко.



Некоторое время назад зоозащитникам удалось найти под Калининградом подходящий участок с жилым домом. На приобретение были потрачены личные средства зоозащитников, в том числе взятые в кредит. На территории планируется содержать всех животных приюта "Дружок". Однако ни участок, ни дом не подходят сейчас для этой цели: там надо проводить коммуникации, расчищать место, ставить вольеры.



Волонтёры просят у жителей региона помощи как руками (на участке очень много работы), так и деньгами и вещами (мебелью, сантехникой, стройматериалами). Желающие оказать помощь могут Волонтёры просят у жителей региона помощи как руками (на участке очень много работы), так и деньгами и вещами (мебелью, сантехникой, стройматериалами). Желающие оказать помощь могут связаться напрямую с кураторами приюта "Дружок"