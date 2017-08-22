На калининградском стадионе к ЧМ-2018 взошла трава (фото)

На калининградском стадионе, который строят на Острове к чемпионату мира по футболу 2018 года, взошла трава. Как передаёт пресс-служба правительства Калининградской области, об этом сообщил представитель подрядчика строительства, компании Crocus Group.

Теперь газон будут удобрять и стричь. Его подготовят к прошивке синтетическим волокном, что исключит возможность вырывания фрагментов покрытия и понизит риск получения травм спортсменами.

"Создание и поддержание естественного газона на футбольном поле — непростая задача для специалистов, требующая соблюдения большого числа нюансов. От правильного подбора сорта травы и удобрений, а также устройства "пирога" футбольного поля зависит стойкость газона, обусловленная его интенсивной эксплуатацией", — говорится в сообщении.