Треть российских воспитателей детсадов получают менее 10 тысяч рублей

В России снижается количество воспитателей государственных детских садов, которые получают менее 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Института образования НИУ ВШЭ

Согласно результатам мониторинга экономики образования за 2016 год, 43% воспитателей государственных детсадов получают от 11 до 20 тыс. рублей. 18% зарабатывают до 40 тыс. рублей. Их доля выросла на 2%. Ещё 32% получают меньше 10 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом их доля снизилась на 6%.

Большинство опрошенных педагогов оценивают материальный достаток своей семьи как средний. Эксперты называют важным показателем мотивации и качества работы сохранность педагогического коллектива. "Введение эффективного контракта в организациях социальной сферы — это не только повышение заработных плат, но и привязка размера оплаты к результативности работника, проявляющаяся в принципах распределения и размере переменной (стимулирующей) части оплаты труда", — отмечается в исследовании.

Опрос проводился с октября по ноябрь 2016 года. В нём приняли участие 1229 воспитателей в 166 организациях. 937 респондентов работают в государственных дошкольных образовательных организациях.