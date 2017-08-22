Опрос: больше половины россиян за полгода ни разу не ходили в развлекательные заведения

Россияне экономят на походах в развлекательные заведения. Такие выводы сделал исследовательский центр "Ромир"



Более половины опрошенных за последние полгода ни разу не были на развлекательном мероприятии (например, спектакле или концерте) и не посещали развлекательных заведений. Меньше людей стало ходить в театры, на выставки и даже в боулинг и сауну. Особенно много таких среди людей старше 45 лет, а также среди жителей посёлков и небольших городов.



Кроме того, жители страны отказываются от того, чтобы ужинать в ресторанах. Зато увеличилась аудитория посетителей кинотеатров (это каждый четвёртый респондент) и фуд-кортов (фастфуд за последние полгода покупал каждый пятый россиянин).