В Калининграде света нет на шести улицах и в садовом товариществе (список адресов)

На ряде калининградских улиц во вторник, 22 августа, не будет света, газа, холодной или горячей воды.



Так, из-за ремонта света не будет:

— до 17:00 — на ул. 1-й Б. Окружной, 2–16, 2а–в, ул. Отдельной, 1–13, 4–16, СНТ "Дружба-1";

— до 18:00 — на ул. Солдатской, 7, Советском пр., 82, Московском пр., 60–68, пер. 2-м Солдатском, 1, а также будет отключён светофор на перекрёстке Московского проспекта и улицы 9 Апреля;

— с 13:30 до 18:00 — на ул. Ефремова, 2, 2б, 4, 4а, 8, 8а, 10, 12.



До 15:00 отключена холодная вода на ул. Емельянова, 47 (котельная), 49, 51, 53, 215.



Из-за аварии до 17:00 горячую воду отключили на ул. Свободной, 4–20, 28–32, 34 (детский сад №1), ул. Сержанта Колоскова, 4–6а, 13–17, ул. Гостиной, 2–2б, 3, 4–8, 9 (детский сад №71), ул. Д. Донского, 2, пр. Мира, 15/1, 19, ул. Бахчисарайской, 20–22, ул. Зелёной, 19–23, 72–76, ул. Гайдара, 103, 105, ул. Горького, 199–203, 203а (детская поликлиника №6), ул. Гайдара, 87–99, ул. Горького, 65, 75, 77, 79, 81, 85, 89.



Также до устранения поломки будет отсутствовать горячая вода на ул. Сергеева, 33–39 (80 квартир) и на ул. Зелёной, 42–52.



До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (32 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир, нет доступа в пять квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке газовой колонки), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. Театральной, 13 (12 квартир), ул. Багратиона, 26, ул. Грекова, 3–5 (шесть квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир).