Калининградский зоопарк впервые выпустит в природу рождённых в неволе тюленят

Сотрудники Калининградского зоопарка впервые выпустят в дикую природу детёнышей тюленя, рождённых в неволе. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.



Возвращение животных на волю называется реинтродукцией. "Соответствующее разрешение выдала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования при поддержке регионального управления", — пояснили в пресс-службе. Речь идёт о трёх тюленятах, рождённых в конце февраля — начале марта. При проверке выяснилось, что один самец слишком привязан к людям, поэтому его решено оставить в неволе — он переедет жить в Московский зоопарк. Второго самца и самочку выпустят в Балтийское море до 31 августа.



Сейчас животные готовятся к самостоятельной жизни: их перевели в закрытый бассейн, куда нет доступа ни посетителям, ни персоналу. Зверей кормят бесконтактным способом. Перед тем как выпустить, ластоногих чипируют, чтобы наблюдать за ними в дальнейшем.



Отметим, длинномордый, серый, или балтийский, тюлень до сих пор является охраняемым видом в России и некоторых штатах США. В Балтийском море их сегодня живёт 6–8 тысяч.