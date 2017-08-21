Суд обязал Янтарный комбинат выплатить 19 млн рублей за аренду участка под Зеленоградском

Арбитражный суд Калининградской области обязал Янтарный комбинат выплатить почти 20 млн рублей за аренду земли под Зеленоградском. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Земельный участок площадью 534 тыс. кв. м был арендован у ООО "Самоцвет" в мае 2013 года. Ежемесячная плата составляла 616 тыс. рублей. Договор аренды истёк в январе 2014 года, но Янтарный комбинат не прекратил использовать участок.

Суд постановил взыскать с Янтарного комбината задолженность по арендной плате в размере 17 млн 253 тыс. рублей, неустойку в размере 1 млн 897 тыс. рублей, расходы по уплате госпошлины и оплате услуг представителя. Решение может быть обжаловано в течение месяца.