Социологи выяснили, сколько россиян стыдится государственного гимна

Большинство россиян гордятся национальной символикой. Таковы результаты опроса ВЦИОМ



Выяснилось, что российский флаг вызывает гордость и восхищение у 71% жителей страны, причём всего четыре года назад таких было меньше половины. Гербом восхищаются 72%, гимном — 75%, и это самый высокий результат за последние 11 лет.



Есть и те респонденты, кто испытывает к государственным символам другие чувства, однако их немного. Например, в среднем каждый десятый чувствует безразличие, около 1% — антипатию, а также раздражение или стыд.