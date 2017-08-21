Команды КВН из пяти стран и редакторы из Высшей лиги: в регионе пройдёт Кубок глав муниципалитетов

С 1 по 3 сентября в Советске состоится Международный кубок КВН глав муниципалитетов. Как сообщается на сайте лиги "Запад России", мероприятие пройдёт в центре культуры и досуга "Парус".

В кубке примут участие калининградские команды и гости из Латвии, Эстонии, Украины и Белоруссии.

Редакторами Кубка глав станут Павел Павловский (команда "Сборная ГУУ", Высшая лига) и Леонид Моргунов (команда КВН "Парапапарам", Высшая лига). По итогам кубка победитель, а возможно, и ещё несколько команд будут приглашены в полуфинал лиги Международного союза КВН "Запад России", который состоится уже в октябре в театре эстрады "Янтарь Холл".