В Балтийском море проходит акция по поиску потерянных рыболовных сетей

В Балтийском море проходит международная акция по поиску потерянных рыболовных сетей. Об этом сообщает издание Portalspozywczy.pl

Согласно данным организации WWF, в польской зоне Балтики может находиться 800 тонн таких сетей. В них погибают рыбы, птицы и морские млекопитающие.



По словам специалистов, потерянные рыболовные являются источником микрочастиц пластика, что отрицательно влияет на состояние морской экосистемы. Они могут способствовать загрязнению вод, а также могут быть опасны для дайверов.

Акция по поиску и ловле сетей будет проходить на польском побережье до конца октября. Подобные мероприятия пройдут в шведских, немецких и эстонских водах.



Сети будут искать с помощью специального устройства рыбаки на катерах. Поиски также будут вести профессиональные дайверы на затонувших кораблях.