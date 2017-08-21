Калининградец получил грант на Всероссийском молодёжном форуме

Исследователь инженерно-технического института БФУ им. И. Канта Николай Никитин выиграл грант 100000 рублей на Всероссийском форуме "Территория смыслов на Клязьме". Об этом сообщает пресс-секретарь Агентства по делам молодёжи Калининградской области Екатерина Аржанова.

Проект связан с разработкой транспортной компьютерной модели Калининграда. Во время работы над ним Никитин собрал большой объём информации об улично-дорожной сети города и о транспортных корреспонденциях жителей.

"Решение стать участников форума "Территория смыслов" я принял потому, что в этом году впервые появилась специализированная смена в сфере транспорта. Это актуально для меня, так как я занимаюсь исследованиями в области планирования и моделирования транспортных систем", — отметил Николай Никитин. Участие в форуме он принял благодаря поддержке регионального Агентства по делам молодежи.

В рамках профильной смены в финал конкурса молодёжных проектов вышли 26 специалистов транспортной отрасли. Общая сумма выданных сертификатов составила четыре миллиона рублей.