Жена Дмитрия Диброва завоевала титул "Миссис Россия – 2017"

Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2017" стала мама троих детей Полина Диброва, представлявшая Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС

Итоги состязания были подведены в субботу, 19 августа, в столичном концертном зале "Мир". За звание самой красивой замужней россиянки боролись 25 финалисток.

Диброва отметила, что победа досталась ей нелегко. По её словам, в конкурсе на звание "миссис Россия" сложнее победить, чем в конкурсе на звание "мисс". Последний раз в конкурсе красоты она участвовала десять лет назад, где познакомилась со своим мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым.

"Сейчас дети немного подросли, появилось свободное время, мы с Дмитрием загорелись идеей, а почему бы и не поучаствовать. Детям будет так приятно гордиться мной", — рассказала победительница.