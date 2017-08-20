В Калининграде волонтёру собирают деньги на срочную операцию

У волонтёра Натальи Исаевой опухоль головного мозга, ей требуется дорогостоящая операция в Германии. Об этом сообщается на странице сообщества "Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро" "ВКонтакте".

Состояние Натальи сильно ухудшилось, сейчас ей необходима операция стоимостью 750 000 рублей. Самостоятельно собрать такую сумму её семья не сможет. У женщины есть маленький ребёнок и муж на инвалидности. Волонтёры обращаются за помощью к калининградцам.

Отмечается, что Наталья активно принимала участие в поисках пропавших людей, несмотря на свою давнюю болезнь. В 2014 году у неё была обнаружена опухоль головного мозга, в том же году была прооперирована. Она прошла химиотерапию и лучевую терапию, но рост опухоли не остановился.