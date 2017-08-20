Россельхознадзор отменил запрет на поставки с предприятия "Савушкин продукт"

Россельхознадзор вернул право поставлять в Россию продукцию предприятия "Савушкин продукт" после переговоров с представителями Белоруссии. Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Компании "Молочные горки", "Рогачевский МКК" и "Савушкин продукт" снова могут экспортировать в РФ свою продукцию. Такое решение было принято после проведённых переговоров с белорусской стороной, а также гарантий заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь — директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александра Субботина. В ведомстве отметили, что продукция будет ввозиться на территорию России в режиме усиленного лабораторного контроля.