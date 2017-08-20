Без спортплощадок и молодых специалистов: мэрия Калининграда проверила школы перед началом учебного года

Члены городской комиссии продолжают инспектировать калининградские школы и учреждения дополнительного образования перед новым учебным годом. Клопс.Ru попросил председателя комитета по социальной политике Анну Апполонову подвести предварительные итоги этих проверок.

У нас практически на 100% полностью укомплектованы учреждения педагогами. Всего свободны 17 вакансий в общеобразовательных школах. В первую очередь требуются педагоги по математике, русскому языку и биологии. К сожалению, дефицит таких специалистов ещё сохраняется.

Все наши учреждения образования обеспечены внутренним и наружным видеонаблюдением. У всех есть обеспеченность охраной. У большинства имеются специальные пункты пропуска. Мы обеспечили такой режим, чтобы не было беспрепятственного прохода посторонних лиц на территорию наших образовательных учреждений.

На сегодняшний день нареканий, которые могли бы препятствовать открытию проверенных нами учреждений нет. В нашу комиссию включены представители всех надзорных органов: ГУ МЧС, УМВД, специалисты Роспотребнадзора. Мы проверяем исполнение тех предписаний от этих ведомств, которые были выданы ранее. Остались еще не исполненными предписания длительного характера, на которые мы планируем поэтапно выделять денежные средства. В нашу комиссию включены представители всех надзорных органов: ГУ МЧС, УМВД, специалисты Роспотребнадзора. Мы проверяем исполнение тех предписаний от этих ведомств, которые были выданы ранее. Остались еще не исполненными предписания длительного характера, на которые мы планируем поэтапно выделять денежные средства.

В этом году выделено из бюджета 70 миллионов рублей на подготовку к учебному году. Вы знаете, что у нас две общеобразовательные школы получили новый облик – там были полностью отремонтированы фасады. Это школы №41 и №13.

Есть в школы приток учащихся не только из Калининграда. Семьи, проживающие в других муниципалитетах стремятся отправить детей учится в наши школы. Мы, в соответствии с законом об образовании, принимаем всех желающих. У нас есть ещё места Семьи, проживающие в других муниципалитетах стремятся отправить детей учится в наши школы. Мы, в соответствии с законом об образовании, принимаем всех желающих. У нас есть ещё места в первые классы в 18 общеобразовательных школах. Всего этом году в Калининграде ориентировочно пять тысяч детей пойдут в первые классы.

У школы №16 имеются сложности с наполнением, потому что в микрорайон мало строится нового жилья. Чтобы полностью укомплектовать учебное заведение уже приходится делать ставку на наполнение программы определенными услугами, которые могут привлечь родителей. Там есть серьезные изменения в качестве оказания образовательных услуг в лучшую сторону. Там новый директор – бывший руководитель высшей школы. Видно сразу, какой хороший вклад он уже успел внести в развитие учреждения. Мы, в свою очередь, направляем те семьи, которые ещё не определились в эту школу.

Есть в некоторых калининградских школах сложности со строительством спортивной инфраструктуры. Несмотря на то, что свободные территории имеются у каждой школы, не все эти земельные участки достаточно ровные, чтобы подходить для организации там спортивных объектов. Есть необходимость дополнительно подумать о благоустройстве территории, чтобы обеспечить возможность детям тренироваться по выполнениям норм ГТО. Всё это у нас в планах.

Стоит задача, чтобы все школьные спортивные площадки были не только обновлены, но и открыты для посещения горожанами. Мы и этот аспект контролировали в ходе выездных проверок. У всех руководителей учреждений разный подход в данном вопросе. Например, в школе №4 два года назад появилась новая спортивная площадка, строительства которой очень долго ждали и дети, и сотрудники. Там доступ горожанам разрешён, но надо отдельно записаться и оставить у охраны паспортные данные.

Учреждения дополнительного образования постепенно переориентируются на более современные и востребованные направления. Так, за последние три года более, чем на 44% выросло количество детей и подростков, занимающихся в кружках технической направленности с 1878 до 2708 человек. Конечно, сейчас всем учреждениям приходится считаться с современными тенденциями и интересами молодежи. Даже в единственном в городе кружке, в котором сейчас преподают кружевное мастерство, педагог то и дело предлагает воспитанникам делать пляжные сумочки или другие модные аксессуары. А иначе дети просто не будут ходить. При этом мы всё-таки стараемся сохранить многофункциональность этих учреждений.

Раньше учреждения допобразования были необходимы для занятости ребенка — там активно работали над профилактикой безнадзорности. Сейчас функциональный акцент уже больше делается на профориентацию. Ребёнок может побыть в одном кружке, а потом в другом и определится со своими вкусами, склонностями в получении определенных навыков.

Мы не видим необходимости расширять существующие помещения центров, но мы открываем их филиалы в общеобразовательных школах. Это получается сетевое взаимодействие образовательных учреждений. Все спортивные школы, учреждения культуры и так далее имеют свои филиалы во различных школах. Причём мы жестко требуем от директоров общеобразовательных школ открытости к такому сотрудничеству.

На сегодняшний день кадров для учреждений дополнительного образования хватает. Правда есть проблема с молодыми специалистами. Мы даже уже вынуждены заниматься таким "наставничеством", то есть готовить молодого педагога или будущего специалиста из воспитанников самих кружков. Если человек имеет навыки того или иного ремесла, то мы его стимулируем к тому, чтобы он поступил в учебное заведение, где получит педагогическую профессию. У нас есть достаточно большое количество примеров, когда выпускники наших учреждений допобразования возвращались туда уже в качестве педагогов.

На услуги учреждений допобразования спрос даже выше муниципального задания на определённое количество воспитанников. Центрам приходится оказывать ещё и платные услуги. Муниципальное задание формируется для учебного заведения единое. Распределять количество воспитанников по направлениям — это уже в компетенции руководителя центра. 80 процентов кружков и секций реализуются на бюджетной основе.