Короче, пять лет: в Калининграде состоялось открытие юбилейного фестиваля короткометражек

В пятницу, 18 августа, в кинотеатре "Заря" прошло открытие юбилейного фестиваля короткометражного кино "Короче". В этом году мероприятие отмечает свое пятилетие.

По красной дорожке прошлись звезды российского кинематографа и спорта, известные кинорежиссеры и продюсеры: Валерий Тодоровский, Игорь Толстунов, Ингеборга Дапкунайте, Елена Исинбаева, Гоша Куценко, Евгений Гришковец, Екатерина Климова, Владимир Вдовиченков, гендиректор медиахолдинга "СТС Медиа" Вячеслав Муругов и многие другие. Церемонию открытия кинофорума посетили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и врио губернатора Антон Алиханов.

Фестиваль открывается короткометражкой про мужчину, который почему-то оказался в лесу в одних трусах. На экране Олег проваливается под толщу льда, спустя секунды всё тот же Олег, в тех же трусах оказывается в зрительном зале. Освещенный лучом проектора он говорит пламенную речь о киноискусстве и обращается к Сергею Сельянову. Продюсер выходит на сцену и начинается церемония открытия с речами, представлениями, благодарностями, но перед этим Сельянов просит собравшихся почтить память актрисы Веры Глаголевой минутой молчания.

Появившийся на сцене врио губернатора Антон Алиханов зачитывает телеграмму от Владимира Путина, который поздравил кинофестиваль с пятилетием.

После на сцену выйдет калининградка Маша Васюкова. Именно ее короткометражкой Woody Before Allen открывали "Короче" пять лет назад. Маша представит свою новую картину с Брэдом Питтом в главной роли. Вслед за ней на сцене появляется Владимир Вдовиченков, он приехал представлять на "Короче" фильм Клима Шипенко "Салют-7", в котором сыграл главную роль. Вдовиченков говорит, что тоже практически калининградец, актер родился в Гусеве. Он анонсирует премьерный показ фильма "Салют-7" словами: "Я с разными картинами приезжал, а тут действительно хорошая".