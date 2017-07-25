В Калининграде пройдёт вручение первой в России премии в области стритфуда
В Калининграде состоится награждение первой российской премией European Street Food Awards в области стритфуда, которое пройдёт в рамках фестиваля Street Food Weekend. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Калининград"
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Открытый фестиваль уличной еды запланирован на 1–3 сентября. На него съедутся команды из разных городов России, а решение будет принимать жюри, в состав которого войдут президент ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман. Занявшая первое место стритфуд-команда отправится в Берлин, чтобы состязаться с коллегами уже на международном уровне.
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