В Калининграде пройдёт вручение первой в России премии в области стритфуда

В Калининграде состоится награждение первой российской премией European Street Food Awards в области стритфуда, которое пройдёт в рамках фестиваля Street Food Weekend. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Калининград"



Открытый фестиваль уличной еды запланирован на 1–3 сентября. На него съедутся команды из разных городов России, а решение будет принимать жюри, в состав которого войдут президент ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман. Занявшая первое место стритфуд-команда отправится в Берлин, чтобы состязаться с коллегами уже на международном уровне.