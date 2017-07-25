РПЦ восстановит за госсчёт десять калининградских замков и кирх с согласия патриарха Кирилла

Патриарх должен одобрить софинансирование работ по ремонту и сохранению десяти замков и кирх, которые расположены на территории региона. Об этом во время оперативного совещания во вторник, 25 июля, сообщил руководитель областной Службы госохраны памятников Евгений Маслов.

Всего в 2017 году регион направил 12 заявок на включение объектов в ФЦП, из них две заявки были поданы Службой по охране памятников, десять — Калининградской и Черняховской епархией РПЦ.



Маслов подчеркнул, что по вопросу софинансирования в РПЦ решение принимает лично патриарх Кирилл.



"По объектам, заявку по которым подали епархии, прошло предварительное согласование финансово-хозяйственного управления патриархии, поскольку там особая система. Предварительное согласование они прошли, но фактически эти средства исключительно по согласованию патриарха выделяются", — отметил Маслов.



Служба по охране памятников подала заявки на софинансирование работ в Кафедральном соборе и кирхе в Славске. При этом Маслов подчеркнул, что вопрос со средствами на Кафедральный собор практически решён.