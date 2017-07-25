Круг общения — пожилые соседи и два кота: в Калининграде нуждается в помощи одинокий 42-летний инвалид

Калининградец Александр Котов давно не выходит из дома и очень нуждается в общении. О судьбе 42-летнего горожанина рассказал на своей странице в Facebook
глава горсовета Калининграда Андрей Кропоткин.
"Ко мне обратились в соцсетях и рассказали про Александра, которому в буквальном смысле не на чем сидеть — нужно мягкое кресло. Кресло я ему привёз и познакомился поближе с этим человеком. С рождения у него диагноз ДЦП, сейчас первая группа инвалидности", — рассказал Кропоткин.
По словам депутата, у Александра была обычная семья: мама — повар, отец — слесарь в ЖЭКе.
"Когда Саше было 12 лет, родители уехали на заработки в Сибирь. Через год отец вернулся один. Мама оставила семью, нашла себе нового мужа и о брошенном ребёнке больше никогда не вспоминала", — написал Андрей Кропоткин.
В детский сад и школу Саша не ходил, ухаживали за ним бабушка и отец, который умер через несколько лет после развода. Бабушка перед своей кончиной нашла Александру опекуна. Он стал жить на 28 Сашиных "квадратах" вместе с женой и четырьмя детьми. Так продолжалось восемь лет.
Соседка Зинаида. Фото: страница Андрея Кропоткина в Facebook
Как рассказал Андрей Кропоткин, сейчас за Александром ухаживает его соседка Зинаида, знающая Сашу с детства. Она работала поваром и воспитателем в детском саду №47, а на пенсии стала ухаживать за больным соседом: готовит, убирает, стирает ему Зинаида. Вместе с Сашей они сажают цветы на балконе.
Из общения у Александра Котова — соседи-пенсионеры, телевизор и два кота — Лис и Петрушка.
"Саше компьютер очень нужен, ведь он почти не разговаривает. А так было бы хоть какое-то общение", — рассказала Зинаида Клопс.Ru.
Если вы хотите помочь Александру, обращайтесь к Зинаиде по телефону 91-39-93.
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