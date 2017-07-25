Правительство намерено отменить постановление 24-летней давности о строительстве на Куршской косе

Постановление от 1993 года "О строительстве на Куршской косе" могут отменить. Соответствующий проект указа губернатора Калининградской области размещён на сайте правительства Калининградской области.

Проект подготовило Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию. Он предполагает отмену постановления Гария Чмыхова от 10 августа 1993 г. На момент подписания Чмыхов занимал должность первого заместителя главы администрации Калининградской области.

Постановление, которое хотят отменить, предполагало предельно сократить объёмы строительства на Куршской косе до решения вопросов энергоснабжения, и запретить строительство без совместного решения администрации пос. Рыбачий и Зеленоградского района. Выдавать разрешения на строительство запрещалось без согласования строек и проектов с управлением архитектуры и градостроительства администрации области.

Постановление Чмыхова также признавало недействительным распоряжение обладминистрации от 17 февраля 1993 года "О согласовании проектов строительства на Куршской косе". Контроль за исполнением возлагался на управление архитектуры и градостроительства.