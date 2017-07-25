Через Балтийское море проходит крупнейшая в мире атомная подлодка (видео)
В воды Балтийского моря вошла атомная подводная лодка "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире. Об этом пишет Inosmi.ru
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Субмарина приписана к Северному флоту РФ. Её длина — 172 метра, экипаж — 150–180 человек. "Дмитрий Донской" направляется из Северодвинска в Санкт-Петербург для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота.
Министерство обороны РФ разместило на своей странице в Twitter
видео, на котором запечатлён выход "Дмитрия Донского" и атомного крейсера "Пётр Великий" из порта Северодвинска.
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