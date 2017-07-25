Глава Минстроя заявил, что у регионов возникнут проблемы при благоустройстве по "московской" схеме

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что стандарты проводимого в Москве благоустройства могут быть неприменимы к регионам из-за проблем для малого бизнеса. Об этом сообщает "Интерфакс"
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"Нам нужно понимать, что здесь универсальных "коробочных" решений нет. Был приведён пример благоустройства и развития общественных пространств в Москве, мне лично это очень нравится. Но взять под кальку то, что сделано в Москве, и переложить на другие, даже крупные города, как, например, Новосибирск, невозможно", – заявил министр.
По мнению Меня, в Москве благоустройство привело к проблемам у малого бизнеса. Он заявил, что столица, в отличие от регионов, имеет возможности компенсировать эти проблемы. Министр "предупредил коллег из других городов, что если брать под кальку замечательное благоустройство в Москве, то могут быть проблемы с малым бизнесом".
"Что происходит в Москве – проблемы у малого бизнеса появились, реальные проблемы, серьезные проблемы. Отсутствие "карманов", даже не остановки, перед любым заведением общественного питания, сферы обслуживания может привести к проблемам для малых предприятий", – отметил Мень.
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