Региональное правительство пытается через суд закрыть один из заводов в Прибрежном

Региональное правительство через суд пытается закрыть загрязняющий воздух завод "Браво БВР" в Прибрежном. Такое заявление прозвучало во время оперативного совещания во вторник, 25 июля.

Иск о приостановке деятельности рассмотрят 31 июля.

"По остальным предприятиям ведутся проверки. Возможно, ситуацию получится локализировать без приостановления деятельности", – отметил врио министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков.

Прокурорская проверка ещё в феврале 2013 года подтвердила нарушения в деятельности предприятий, которые загрязняют воздух в посёлке Прибрежном. Это "БравоБВР", "Балттекстиль", "МетУпак" и "Завод ЖБИ-первый". В ходе проверки выяснилось, что промпредприятия выбрасывают в атмосферу 38 загрязняющих веществ.