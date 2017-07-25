Региональное правительство пытается через суд закрыть один из заводов в Прибрежном

Региональное правительство через суд пытается закрыть загрязняющий воздух завод "Браво БВР" в Прибрежном. Такое заявление прозвучало во время оперативного совещания во вторник, 25 июля.
Иск о приостановке деятельности рассмотрят 31 июля.
"По остальным предприятиям ведутся проверки. Возможно, ситуацию получится локализировать без приостановления деятельности", – отметил врио министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков.
Прокурорская проверка ещё в феврале 2013 года подтвердила нарушения в деятельности предприятий, которые загрязняют воздух в посёлке Прибрежном. Это "БравоБВР", "Балттекстиль", "МетУпак" и "Завод ЖБИ-первый". В ходе проверки выяснилось, что промпредприятия выбрасывают в атмосферу 38 загрязняющих веществ.
В 2015 году в посёлке были установлены
газоанализиторы. Администрация Калининграда приобрела дорогостоящее оборудование для определения концентрации вредных веществ в воздухе после жалоб жителей Прибрежного на загрязнение атмосферы. Врио губернатора Антон Алиханов предлагал перенести
вредное производство в другое место .
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