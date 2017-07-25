Директор "Водоканала": Разбавлять залив питьевой водой — это безумие

Директор "Водоканала" Александр Иващенко высказал идею снизить качество стоков, которые сбрасывают в Калининградский залив. Такое предложение прозвучало во время рабочего выезда врио губернатора Антона Алиханова на предприятие.

"У нас вода не по нормам ХЕЛКОМ, а по ещё более жёстким. Многие ставят вопрос о том, что это безумие — разбавлять залив чистой водой, которая практически по всем параметрам чище питьевой. Мы предлагаем пересмотреть её в сторону реалий", — заявил Иващенко в понедельник, 24 июля.

По его словам, такие меры могут снизить тарифы на водоотведение. "Честно говоря, странное предложение. Хотя если оно устоит в экологических нормах и приведёт дополнительно к снижению тарифа, то, наверное, я не против. Можно было бы подумать", — ответил директору калининградского "Водоканала" Антон Алиханов.