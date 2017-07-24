В МВД предложили автомобилистам самим выбирать буквы и цифры на номерах

Российские автолюбители могут получить возможность самостоятельно выбирать сочетание букв и цифр на номерах. Как сообщает "Коммерсант" , соответствующий законопроект МВД внесло в правительство России.

Документ предлагает разграничить понятия "государственный регистрационный знак", то есть металлическая пластина, и "государственный регистрационный номер", то есть набор букв и цифр. В законопроекте не уточняется, как именно автовладельцы смогут выбирать номер. Порядок процедуры определит правительство.

Законопроект также предполагает возможность получать права в автосалоне при покупке автомобиля. Услуга будет платной.

Законопроект приняли в первом чтении ещё в 2013 году. После работы экспертом и сотрудников МВД его внесли в правительство, где он пройдёт второе чтение.