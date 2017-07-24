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Минздрав поддержал запрет "чекушек", "мерзавчиков" и "стопариков"

15:08
  1522 0
Минздрав поддержал предложение о запрете продажи алкоголя в мелкой таре на кассах супермаркетов. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.
 
"Вы знаете, очень полезная мера", – прокомментировал он инициативу.
 
Костенников назвал критерии, с которыми, как ему кажется, нужно подходить к регулированию продаж алкоголя. Это влияние инициатив на доступность спиртного и на уровень его потребления.
 
Ранее правозащитная организация "Коллективная защита" выразила намерение направить в Минздрав предложение по запрету продаж алкоголя в мелкой таре на кассах супермаркета. Инициаторы считают, что "чекушки", "шкалики" и "мерзавчики" содержат алкоголь низкого качества.
 

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