В Калининграде отключили свет на трёх улицах и в детском саду (список)

На ряде улиц в Калининграде в понедельник, 24 июля, нет света, холодной или горячей воды, а также газа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Так, электричество отключено:



— до 17:30 — на ул. Дзержинского, 127–157 и 163 (средняя школа №15);

— до 18:00 — на ул. Печатной, 31–47,6–24, 43 (детский сад №124), ул. П. Морозова, 96–96к (ТП-481).

Из-за ремонта до 16:00 холодной воды не будет на ул. Портовой, 24–86, ул. Транспортной, 2–24, 25, ул. Транспортный тупик, 2–12, 1–9, ул. 5-й Причальной, 1.



Из-за установки счётчиков до 16:00 приостановлена подача горячей воды на ул. Гайдара, 97–99, ул. Нарвской, 81–87. Кроме того, для устранения неисправности отключили горячую воду в доме на ул. Зелёной, 42–52.



Помимо этого, нет газа по следующим адресам: ул. Краснодонская, 2 (38 квартир), ул. Танковая, 4 (22 квартиры), ул. Восточная, 9 (12 квартир), ул. Беломорская, 15 (12 квартир), ул. Б. Песочная, 13, 25 (18 квартир, нет доступа в десять квартир), ул. Волховская, 8 (четыре квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке газовой колонки), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. К. Маркса, 3 (девять квартир, нет доступа в восемь квартир), пер. Радищева, 7–9 (десять квартир), ул. Чехова, 23–25 (восемь квартир).