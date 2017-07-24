МВД взяло под контроль "мимозу хостилис" и 13 новых психоактивных веществ

Список психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, с 25 июля расширится на 14 позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"Указанным постановлением правительства в перечень веществ, подлежащих контролю в РФ, внесено 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение мимоза хостилис, которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин", — заявила представитель ведомства.

Внесение в список мимозы хостилис связано с возросшим спросом в интернете, где продаются её семена. При этом Волк отметила, что россияне ошибочно называют мимозой различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами.