МВД взяло под контроль "мимозу хостилис" и 13 новых психоактивных веществ
Список психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, с 25 июля расширится на 14 позиций. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
"Указанным постановлением правительства в перечень веществ, подлежащих контролю в РФ, внесено 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение мимоза хостилис, которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин", — заявила представитель ведомства.
Внесение в список мимозы хостилис связано с возросшим спросом в интернете, где продаются её семена. При этом Волк отметила, что россияне ошибочно называют мимозой различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами.
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