Общественный совет при УМВД начал ежемесячный приём граждан
В Калининграде начал приём граждан Общественный совет при региональном УМВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятие будет проходить каждую третью среду месяца с 16:00 по 18:00 в общественной приемной УМВД по адресу Советский проспект, дом 7.
"Записаться на прием можно по телефону 551-850 либо отправить сообщение на электронный адрес: os39mvd@mail.ru. Обратиться в Общественный совет по волнующим вопросам могут как жители региона, так и сотрудники органов внутренних дел", — говорится на сайте ведомства.
В составе Общественного совета работают несколько комиссий. Среди них комиссии по общественному контролю за деятельностью органов внутренних дел; по организации общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов; по защите прав и законных интересов сотрудников органов внутренних дел, членов их семей и ветеранов МВД России; по безопасности дорожного движения и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте
полиции.
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