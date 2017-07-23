Общественный совет при УМВД начал ежемесячный приём граждан

В Калининграде начал приём граждан Общественный совет при региональном УМВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Мероприятие будет проходить каждую третью среду месяца с 16:00 по 18:00 в общественной приемной УМВД по адресу Советский проспект, дом 7.

"Записаться на прием можно по телефону 551-850 либо отправить сообщение на электронный адрес: os39mvd@mail.ru. Обратиться в Общественный совет по волнующим вопросам могут как жители региона, так и сотрудники органов внутренних дел", — говорится на сайте ведомства.