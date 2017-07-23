HBO представил трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада"

Американский телеканал HBO представил трейлер второго сезона телесериала “Мир Дикого Запада”. Об этом сообщает "Афиша Daily"



Ролик показали на выставке поп-культуры Comic-Con International в Сан-Диего. В кадре присутствуют ключевые герои первого сезона. Во избежание спойлеров Клопс.Ru не описывает происходящее в трейлере.



Сериал "Мир Дикого Запада" вышёл на кабельном американском канале HBO в 2016 году. Он стал телеадаптацией фильма "Западный мир" 1973 года. События разворачиваются в парке аттракционов, который населяют андроиды. В определенный момент ситуация выходит из-под контроля и роботы начинают работать по произвольной программе. Сериал получил высокие рейтинги и считается главной надеждой HBO после окончания съемок флагмана канала — сериала “Игра престолов”.