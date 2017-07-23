Танцующий лес, Светлогорск, "Балтартек": телеведущая Екатерина Андреева отчиталась о поездке в область в Instagram
Телеведущая "Первого канала" Екатерина Андреева отчиталась в соцсети о поездке в Калининградскую область. Фотографии из путешествия журналистка выложила на своей странице в Instagram.
В субботу, 22 июля, Андреева опубликовала видео, снятое на Куршской косе. Там она посетила маршрут "Танцующий лес".
В воскресенье, 23 июля, телеведущая поделилась фотографией со светлогорского променада. На снимке она позирует рядом со скульптурой "Ундина".
"Хотелось быть красивой, как нимфа на набережной, но что выросло, то выросло. Как смогла — так смогла", — подписала снимок Андреева.
Екатерина Андреева приехала в Калининградскую область на всероссийский молодежный образовательный форум "Балтийский Артек". Также журналистка посетила "Центр развития одарённых детей" в пос. Ушаково и пообщалась с участниками летней смены.
Фото: пресс-служба "Центра развития одарённых детей"
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