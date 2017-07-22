Вандалы проломили щиты с фотографиями на выставке "Моя Планета" на проспекте Мира

Неизвестные повредили щиты с фотографиями, установленными в рамках выставки "Моя Планета" на проспекте Мира около кинотеатра “Заря”. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы произошедшего.

По словам одной из жительниц города, вандалы проломили около семи стендов. Наиболее повреждены щиты с фотографиями "Драгоценные капли" и "Братья-мышата".

Выставка "Моя Планета" открылась на минувшей неделе около монумента "Покорителям ближней Вселенной" в Калининграде. Под открытым небом выставили несколько десятков работ российских фотографов, посвященных живой природе.