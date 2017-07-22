Вандалы проломили щиты с фотографиями на выставке "Моя Планета" на проспекте Мира
Неизвестные повредили щиты с фотографиями, установленными в рамках выставки "Моя Планета" на проспекте Мира около кинотеатра “Заря”. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы произошедшего.
По словам одной из жительниц города, вандалы проломили около семи стендов. Наиболее повреждены щиты с фотографиями "Драгоценные капли" и "Братья-мышата".
Выставка "Моя Планета" открылась на минувшей неделе около монумента "Покорителям ближней Вселенной" в Калининграде. Под открытым небом выставили несколько десятков работ российских фотографов, посвященных живой природе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.