Госдума установила предельный возраст главврачей
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст для главврачей и их заместителей. Об этом сообщает "РИА Новости"
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Новые правила ограничат возраст людей, занимающих руководящие должности в больницах, поликлиниках и медицинских центрах. Предельный возраст установлен 65 годами, притом по представлению коллектива медучреждения главные врачи могут проработать до 70 лет. По достижении предельного возраста руководителей клиник будут переводить на другие должности с их письменного согласия.
Закон вступит в силу в октябре 2017 года, его внесли депутаты партии "Единая Россия". По словам депутатов, нововведения "оздоровят" отрасль. После вступления законопроекта в силу своих должностей может лишиться часть руководителей ведущих медицинских центров страны. К примеру, знаменитому кардиохирургу Лео Бокерии, директору центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, в декабре исполнится 78 лет.
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