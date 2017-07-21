Госдума установила предельный возраст главврачей

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст для главврачей и их заместителей. Об этом сообщает "РИА Новости"

Новые правила ограничат возраст людей, занимающих руководящие должности в больницах, поликлиниках и медицинских центрах. Предельный возраст установлен 65 годами, притом по представлению коллектива медучреждения главные врачи могут проработать до 70 лет. По достижении предельного возраста руководителей клиник будут переводить на другие должности с их письменного согласия.

Закон вступит в силу в октябре 2017 года, его внесли депутаты партии "Единая Россия". По словам депутатов, нововведения "оздоровят" отрасль. После вступления законопроекта в силу своих должностей может лишиться часть руководителей ведущих медицинских центров страны. К примеру, знаменитому кардиохирургу Лео Бокерии, директору центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, в декабре исполнится 78 лет.