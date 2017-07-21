Греф: Бумажные книги никто не читает, они стали предметом интерьера

Герман Греф рассказал, что сейчас практически никто не читает бумажных книг, и предположил, что в будущем их содержимое будут напрямую доставлять в человеческий мозг нанороботы. Такое заявление глава Сбербанка сделал, отвечая на вопросы после своей лекции в БФУ им. Канта в пятницу, 21 июля.

Руководитель Кафедрального собора Вера Таривердиева сравнила рассказ бизнесмена о перспективах научных разработок в сфере искусственного интеллекта с картиной будущего, описанной в книге Владимира Сорокина "Моноранга".

"В произведении описывалось приготовление пищи на сжигаемых книгах. Вот как вам кажется, каково будущее книг, литературы, музыки в этом мире будущего, который вы описали?", – спросила Таривердиева.

"У меня много книг, но они все служат деталью интерьера. Я уже не читаю бумажные книги – всю библиотеку держу в айпаде», – заявил Греф.

Бизнесмен добавил, что не знает, что будет нужно людям будущего, но выразил уверенность в том, что человечество не сможет радикально поменяться.

«Книги будут. Вопрос в том, будем ли мы читать эти книги», – добавил он.

По самым смелым предположениям главы Сбербанка, в далеком будущем информацию сможет напрямую поступать к нейронам мозга при помощи вай-фай и нанороботов, что избавит людей от "муторного" и продолжительного процесса чтения.